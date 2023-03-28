В ОП відреагували на експлуатацію військової теми в рекламі. Там обговорили разом з Держпродспоживслужбою та Українським офісом інтелектуальної власності проблему неетичного використання символіки ЗСУ в маркетингу, передає НСН.

«Обуренню немає меж, коли читаєш про пропозицію епіляції на фоні наших військових та під гаслами допомоги ЗСУ, або коли зустрічаєш різні напої, в тому числі алкогольні, в найменуванні яких використовуються назви міст України, історія яких сповнена не тільки героїзму, а й трагедії, повідомив у «Фейсбуці» заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Під час зустрічі домовилися запустити в обох структурах гарячу лінію, яка реагуватиме на подібні випадки. Також почали готувати законодавчі зміни, які допоможуть реагувати на такий «маркетинг» і посилити відповідальність за рекламу й назви торгових марок, які порушують норми суспільної моралі.

В ОП відреагували на експлуатацію військової теми в рекламі

При цьому Український інститут української власності завертає увагу, що відповідно до пункту 1 статті 5 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим законом. Через невідповідність будуть відмовляти в реєстрації торговельної марки.

«Тема героїзму нашого народу, наших захисників є вкрай важливою для українського суспільства в умовах воєнної агресії безжалісного ворога. І цю тему необхідно постійно розвивати та поширювати, розповідаючи правду про героїзм наших воїнів, їх перемоги та сьогодення. Це наша загальна місія – вона наближає час перемоги», наголошують у Держпродспоживслужбі.



У відомстві додали, що закон України про рекламу забороняє:

Розміщувати рекламу, що може завдати шкоди особам, державі чи суспільству;

Використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України;

Вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;

Використовувати зображення справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

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