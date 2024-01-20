В Україні триває загальна мобілізація. Проте деяким чоловікам в умовах воєнного стану може бути надана відстрочка від призову. Чи стосується це науковців розповів адвокат Андрій Карпенко

На платформі b2bconsult адвокат Андрій Карпенко розповів, чи надається відстрочка від призову науковцям. Про це повідомляє НСН.

Відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію”, особи, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і працюють науковими чи педагогічними працівниками у закладах вищої, чи фахової передвищої освіти, наукових установах чи організаціях, а також працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, можуть бути виключені з призову за умови, що їхня робота у зазначених закладах становить не менше ніж 0,75 ставки.

Для отримання відстрочки від мобілізації, необхідно виконати наступні кроки:

Подати заяву про відстрочку, вказавши паспортні дані громадянина, та долучити до неї документи, що підтверджують, що громадянин не підлягає призову.

Заява про відстрочку від мобілізації повинна бути подана до Територіального військового комісаріату (ТЦК) за місцем військового обліку або призову. Важливо врахувати, що громадяни можуть подати заяву про відстрочку тільки після отримання повістки – просто так прийти в ТЦК та написати заяву не можна.

До заяви слід долучити документи, які підтверджують факт наявності підстав для отримання відстрочки.

Чи може бути надана відстрочка від призову науковцям – пояснення адвоката

Конкретні вимоги стосовно документів (чи то копій, чи оригіналів) не уточнені. Однак адвокат зауважує, що може знадобитися пред’явлення оригіналів, тому рекомендується мати їх при собі у випадку потреби.

Заяву буде занесено до журналу вхідної кореспонденції та подано на розгляд комісії, яка формується на базі ТЦК.

Після розгляду заяви комісією ТЦК та проходження військово-лікарської комісії, якщо буде надана відстрочка від призову, з особою зв’язуються та просять прийти забрати довідку про відстрочку.

В канцелярії вам буде видана виписка з книги протоколів, де будуть вказані ваші особисті дані, інформація про заяву на відстрочку, номер та дата протоколу засідання комісії, а також підписи членів комісії.

“Якщо при особистому візиті в ТЦК не приймають заяву із документами про відстрочку, відмовляються ставити відмітку тощо, документи та заяву можна відправити Укрпоштою цінним листом з описом вкладення. До листа можна додати звичайні копії, можна копії із написом на кожній із копій “Згідно з оригіналом, дата, Прізвище ініціали та підпис”, також це можуть бути нотаріально посвідчені копії”, – зауважив адвокат.

Громадянин залишає у себе копії документів, які він відправив до ТЦК, включаючи опис вкладення та чек. Ці документи стануть підтвердженням того, що військкомат був інформований про наявну підставу для звільнення від мобілізації, і громадянин просить надати відстрочку.

Ще новини України: Як мобілізуватимуть студентів: Кабмін хоче суттєво зменшити відстрочку від призову