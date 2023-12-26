Як мобілізуватимуть студентів: Кабмін хоче суттєво зменшити відстрочку від призову

У понеділок, 25 грудня, уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Передає НСН.

Як мобілізуватимуть студентів

Кабмін запропонував зберегти відстрочку від мобілізації для тих, хто добуває свою першу вищу освіту. Водночас у відповідному законопроєкті про посилення мобілізації не йдеться про конкретний вік осіб, які можуть уникнути призову через вступ до вишу. Таким чином, якщо громадянин, наприклад, 30 років не захоче виконувати свій обовʼязок, він зможе просто стати студентом навчального закладу.

При цьому норма про послідовність освіти все ж присутня у законопроєкті. Це означає, що якщо особа має, наприклад, ступінь бакалавра, далі вона має йти на магістра за тією ж спеціальністю

Згідно з прєктом закону №10378, призову на особливий період не підлягають “здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом)”. З цього виходить, що призову підлягатимуть, зокрема:

особи, які здобувають другу вищу освіту

особи, які мають, наприклад, ступінь бакалавра з одного фаху і здобувають ступінь магістра з іншого

Зазначимо, що у вересні міністр освіти Оксен Лісовий підтримав ідею, згідно з якою відстрочка від мобілізації не має надаватися студентам старшим за 30 років. Водночас у законопроєкті Кабміну про мобілізацію нічого не говориться про вік.

Щодо докторантів, то, згідно з пропозицією уряду, їм також має надаватися відстрочка. Водночас наукові та науково-педагогічні працівники вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій збережуть за собою право не мобілізуватись за умови, якщо працюють на повну ставку.

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