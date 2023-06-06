Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, чи буде блекаут цієї зими, як це було 2022 року

Володимир Зеленський наголосив, що наша держава робить усе можливе, щоб цього не допустити.

Про це він сказав 6 червня під час пресконференції.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ТСН.

“Питання дуже складне. Ми пройшли блекаут. Чи можу я сказати, чи не буде взимку блекаута? Як я це скажу? Але ми робимо усе, щоб цього не було. Ми точно будемо потужнішими, ніж минулої зими. Ми ще серйозніше до цього ставимось, бо ми пережили блекаут. Але ми це пройшли, нам допомагали і партнери, і навіть природа”, – сказав президент

Чи буде блекаут цієї зими – розповів Зеленський

Зеленський наголосив, що в нього є домовленості із партнерами, які допоможуть Україні у випадку, якщо армія терористів РФ знову знищуватиме нашу енергосистему.

“Ми дуже багато всього зробили, зокрема і винахідливого. З багатьма державами побудована логістика. Я їздив до Саудівської Аравії і там були партнери з арабського світу, які у разі дефіциту нададуть нам допомогу. У мене є домовленості. Я не знаю, якою буде зима, може до зими ми уже переможемо”, – сказав він.

Як ми повідомляли раніше, для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб змінили правила реєстрації місця проживання.

Частина переселенців (ВПО) в Україні отримала можливість змінити зареєстроване місце проживання за спрощеною процедурою. Йдеться про тих ВПО, чия адреса постійної реєстрації знаходиться на тимчасово окупованій території чи в районі ведення активних бойових дій.

Такі переселенці тепер можуть реєструватись за новим місцем проживання без зняття реєстрації за попереднім. Зміни передбачені законом № 3054-IX, документ набрав чинності 2 червня 2023 року.

Правила діятимуть лише під час воєнного стану. Крім того, закон встановлює такі норми:

зазначені категорії ВПО можуть оформити або обміняти документи, що засвідчують особу та підтверджують спеціальний статус за місцем звернення в регіональному підрозділі міграційної служби. Те саме стосується вклеювання нових фотографій “за віком” у паспорт;

реєстрація дітей також спрощується – їх місцем реєстрації вважатиметься місце проживання батьків чи інших законних представників, з яким проживає дитина.

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