Підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня: у міністерстві прогнозують обстріли і наступної зими

Підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня в Україні для населення влада пояснює необхідністю ліквідації наслідків ворожих атак на енергосистему минулої зими. Також у Міненерго прогнозують ще одну складну зиму. До якої необхідно готуватися. Прокоментував зростання ціни на світло міністр енергетики Герман Галущенко, передає НСН.

Підвищення тарифу на електроенергію – необхідний крок, аби відновити енергосистему і підготуватися до наступної зими, – вважає Герман Галущенко

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 30 травня на засіданні Уряду схвалено рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 гривень за кВт-год.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, це рішення є вкрай складним, але необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об’єктах країни.

Про це міністр заявив під час брифінгу.

Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української Незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу – це внесок у забезпечення стійкості системи, – зазначив Герман Галущенко

Міністр пояснив, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звернулась до Міністерства енергетики з пропозицією підняття у два етапи тарифу для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 грн. Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн з ПДВ за 1 кВт-годину.

Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/ кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему, – зазначив Герман Галущенко

За його словами, з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб‘єктів будуть відбуватися так само системно, як це було і минулої зими. А тому маємо задіяти усі можливі ресурси для відновлення об’єктів та їх захисту, – підкреслив міністр

Також очільник Міненерго зазначив, що планується збереження субсидій для населення, а також збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення, аби всі українці, які потребують допомоги держави, її отримали.

Підвищення тарифу на електроенергію боляче вдарить по деяких містах

В свою чергу зазначимо, що в Україні є цілі міста, у яких немає централізованого опалення і люди обігрівають свої домівки там електрикою. Це, зокрема, прифронтові Нікополь і Марганець, які до того ж знаходяться у 30-кілометровій зоні АЕС і зараз потерпають від обстрілів, що здійснюються росіянами з околиць захопленої Запорізької атомної електростанції. Раніше мешканці цих міст мали низку пільг, у тому числі і на електроопалення. Але усі пільги скасували ще у 2021 році. І для таких міст платіжки за електроенергію взимку зростуть далеко не на 250 гривень. Адже навіть за старої ціни в холодні місяці доводилося сплачувати за електроенергію тисячі гривень. А субсидію мають можливість отримувати далеко не всі.

Нагадаємо, наразі тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник. Таким чином підвищення складе більше 80%.

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