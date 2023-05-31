У Головному управлінні розвідки Міноборони відповіли, для чого окупанти використовують ракетні атаки на Київ і як часто вони зможуть їх здійснювати

Ракетні атаки на Київ, які тривають у травні, росія використовує для демонстративної пропаганди про нібито ушкодження зразків західних озброєнь

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Про це розповідає НСН з посиланням на hromadske.ua

«Тактика ракетних ударів [росіян] змінилася. Здебільшого вона спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил безпеки та оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій», — пояснив Юсов

Він додав, що для росії залишається пріоритетним ураження Києва. Водночас, за його словами, часто повторювати «такі вистави» окупанти не зможуть.

«Київ, який чинить опір, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора. Тому небезпека залишається», — наголосив представник воєнної розвідки України

Часто повторювати «такі вистави» окупанти не зможуть – розвідка про атаки на Київ

Водночас Юсов підкреслив, що успішне освоєння бійцями Повітряних сил ЗСУ наданих західними партнерами засобів ППО фактично нівелює чергову ракетну навалу росіян.

«Ворог хотів би показати, що їхня зброя “аналоговнєт” може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль — фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати», — підкреслив він

Травневі атаки на Київ

У Києві з початку травня неспокійно. росіяни намагаються атакувати столицю ледь не щодня: у ніч проти 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17 і 18, 19, 20, 25 і 26, 28, 29 (двічі) та 30 травня. Зазвичай росіяни атакували столицю ракетами та/або дронами. Сили оборони збивають більшість повітряних цілей.

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