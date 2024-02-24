Атака по Україні 24 лютого – скільки ворожих цілей було знищено Силами оборони

Окупантами була здійснена атака по Україні 24 лютого. Ворог запустив 12 дронів-камікадзе для ударів по території країни

Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені усі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України та Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

У військовому командуванні уточнили, що противник для чергової дронової атаки застосував “Шахеди”.

“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу “Shahed”. Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе”, – йдеться у ранковому зведенні.

Як розповіли пізніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ, окрім 12 дронів-камікадзе, також загарбники у ніч проти 24 лютого атакували двома балістичними ракетами “Іскандер-М” та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59.

“В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 “Шахедів” у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей”, – йдеться в повідомленні захисників неба.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, додали захисники неба.

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Раніше в Силах оборони півдня України розповіли, що інтервенти увечері п’ятниці спрямував “Шахеди” з акваторії Чорного моря для ударів по нашій країні. Силами ППО ЗСУ вдалося збити 12 дронів-камікадзе ворога, а бойова робота велася у трьох областях.

Так, два ударні беспілотники знищили над Миколаївською областю, п’ять – у Кіровоградській області і ще п’ять – над Одеською областю.

Крім того, паралельно з дроновою атакою російські терористи застосували і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.

Військові зазначили, що дві ракети були знищені силами ППО на Кіровоградщині.

Як відомо, пізно ввечері 23 лютого стало відомо, що в Кіровоградській області в Кропивнийцкому було чути звуки вибухів.

Також в Одесі один зі збитих дронів ворога впав на житловий квартал, спричинив руйнування і займання в типовому дворику. Стало відомо про одного загиблого і трьох постраждалих, яких госпіталізували з опіками та іншими травмами.

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