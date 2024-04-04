Країна-агрессор Росія вперше прицільно атакувала тилову сонячну електростанцію 3 квітня. Про те, як змінилися обстріли України у 2024 році розповіли в Укренерго

Про це заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час пресконференції, повідомляє НСН.

Кудрицький уточнив, що йдеться саме про удар по тиловій сонячній електростанції.

Армія РФ вперше атакувала тилову сонячну електростанцію – як змінилися обстріли України в 2024 році

“Вчора ворог прицільно атакував сонячну електростанцію. Це перший, принаймні на моїй пам’яті, випадок цілеспрямованої атаки на об’єкт відновлюваної енергетики”, – сказав Кудрицький.

Голова правління НЕК “Укренерго”, що гострого дефіциту в енергосистемі не спостерігається, тому що внаслідок потепління загальне споживання електроенергії падає. При цьому відбувається сезонне зростання виробництва електрики на СЕС.

За словами Кудрицького, порівняно з минулою серією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі окупанти наростили інтенсивність атак на об’єкти енергетики.

“Зросла інтенсивність обстрілів. Минулого опалювального сезону ми спостерігали одну масовану атаку за один-два тижні – і це була або ракетна, або “шахедна” атака. Зараз це серія, практично безперервна”, – зауважив Кудрицький.

Пошкоджено значну кількість гідроелектростанцій та ТЕС, що негативно впливає на енергосистему з погляду її балансування.

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