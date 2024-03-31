Ціллю були високовольтні підстанції – «Укренерго» про атаку 31 березня і ситуацію в енергетиці

«Укренерго» розповіли про атаку 31 березня, цілі росіян під час чергового удару, а також про ситуацію в енергетиці станом на зараз.
Про це інформує НСН з посиланням на офіційний Телеграм-канал «Укренерго».
Вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні.
Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м. Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись.
Продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі. Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення.
Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, – закликають енергетики
Зазначимо, що ДТЕК у свою чергу повідомив про скасування відключень світла у двох областях – у Дніпропетровській і Донецькій.
Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Донецькій та Дніпропетровській областях. Всі домівки знову зі світлом, – йдеться у повідомленні 31 березня
Також у ДТЕК повідомили, що вночі ворог знову атакував інфраструктуру Одещини. Через пошкодження енергетичного обʼєкту «Укренерго» було знеструмлено 170 тисяч осель.
Енергетики працювали всю ніч, щоб перезаживити лінії та подати напругу в домівки людей.
Наразі всі мешканці Одещини знову зі світлом.
Ремонтні роботи тривають. Ситуація в енергосистемі залишається складною. Масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в Одесі.
Ще новини України: В шести областях України пошкоджено об’єкти енергетики внаслідок атаки 29 березня