Російська армія сьогодні атакувала Україну десятками ракет. До нападу залучили десять літаків Ту-95мс

Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО”, – сказав він

Він додав, що варто дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо скільки всього ракет було збито.

Армія РФ атакувала Україну десятками ракет з різних напрямків – командування Повітряних сил ЗСУ

Ракетний удар по Україні

Сьогодні вранці, 21 вересня, російські війська здійснили влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький, Дрогобич.

У Києві під час відбиття ракетної атаки силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків збитих цілей у Дарницькому районі сталася пожежа, було пошкоджено декілька будівель, поранення отримали семеро людей.

У Київській області впали уламки збитих російських ракет пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий.

У Черкасах в готелі, де впали уламки збитих ракет, постраждало 10 осіб. Очільник ОВА зазначив, що рятувальна операція продовжується, оскільки під завалами можуть перебувати люди. Усього в готелі могло перебувати до 23 осіб.

У Дрогобичі Львівської області дві ракети влучили по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще одна ракета влучила по приватному двоповерховому складу.

У Рівному внаслідок атаки є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

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