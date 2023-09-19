Чому росія щоночі атакує Україну десятками дронів, пояснили у Повітряних Силах України, передає НСН з посиланням на УНІАН.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому окупанти щоночі атакують Україну десятками дронів-камікадзе.

Кількість БПЛА змінюється від десятка до кількох десятків. Окупанти використовують тактику розтягування у часі, щоб наявної кількості дронів вистачило на довше.

РФ у своїх атаках переслідує дві мети: намагається вразити важливі об’єкти і здійснювати психологічний тиск на населення.

І постійно на це повинна реагувати і економіка, і, як я сказав, морально-психологічний стан людей, – додав речник

Він переконаний, що якщо ворог матиме більше БПЛА, то посилить атаки. Водночас Україні для протидії потрібно наростити установки “малої ППО”.

За словами Ігната, Україні потрібні ЗРК середнього радіуса дії IRIS-T, NASAMS та ЗРК Patriot середнього та великого радіуса дії. Вони допоможуть захистити об’єкти на території України і від крилатих ракет, і, за потреби, від ворожої авіації.

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