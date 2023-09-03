5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

2
Тег:
Війна
2

Як у повітряних силах готуються до можливих обстрілів восени – розповів Ігнат

Журналіст
Як у повітряних силах готуються до можливих обстрілів восени розповів Ігнат
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як йде підготовка до можливих обстрілів восени по Україні

Усе західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони зміцнюють свою ППО. ППО малого радіуса дії, звісно, не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, однак якщо їх буде більше, то й результат буде кращим”, – заявив Ігнат.

Він зазначив, що РФ вже немає достатньої кількості ракет, але  збільшує виробництво дронів. І саме дронами окупанти можуть завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури восени.

Як у повітряних силах готуються до можливих обстрілів восени – розповів Ігнат

Як у повітряних силах готуються до можливих обстрілів восени розповів Ігнат

“Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з’явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі”, – додав Ігнат.

Усе західне ППО доповнює радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює. Йдеться про С-300 та Бук, наприклад.

“Увесь цей вінегрет працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об’єкти, міста та стратегічні об’єкти”, – пояснив речник

Ще новини України: Не лише F-16 – що ще потрібно Україні для переваги над ворогом у небі

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×