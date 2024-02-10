111 бойових зіткнень за добу, ЗСУ атакували пункти управління – ситуація на фронті 10 лютого

Протягом минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Українські військові відбили російські атаки на низці напрямків та завдали ударів по об’єктах противника. Яка ситуація на фронті 10 лютого

Про ситуацію на фронті повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає НСН.

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Тим часом підрозділи ракетних військ вдарили по 2 пунктах управління, а також по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян і 2 складах боєприпасів.

Генштаб також розповів, яка ситуація на фронті 10 лютого за різними напрямками:

Волинський та Поліський: оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп’янський: українські військові відбили 11 атак біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Лиманський: українські підрозділи відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.

Бахмутський: українські військові відбили 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Авдіївський: українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські бійці стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 19 атак.

Шахтарський: українські захисники відбили 2 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Запорізький: українські сили відбили 3 атаки західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Херсонський: Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 марні штурмові дії.

111 бойових зіткнень за добу, ЗСУ атакували пункти управління – ситуація на фронті 10 лютого

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Про обстріли України

Протягом минулої доби загалом рф завдала 73 авіаційні удари, здійснила 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши безпілотники типу Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 23 ударні дрони. У Харкові та Одеса фіксують наслідки атак.

Авіаційних ударів зазнали:

на Чернігівщині: Леонівка;

на Сумщині: Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка;

на Харківщині: Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне;

на Луганщині: Білогорівка;

на Донеччині: Терни, Новомихайлівка, Вугледар;

на Запоріжжі: Роботине;

на Херсонщині: Червоний Маяк, Кринки, Берислав.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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