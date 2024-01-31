Єрмак керуватиме вступом України в НАТО. Він став очільником робочої групи, яка займатиметься інтеграцією України у Північно-атлантичний Альянс. Другий співголова – Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен. Про це повідомляє Офіс Президента України, передає НСН.
Перше, установче засідання Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України відбулося 30 січня.
Основна мета групи – напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.
Єрмак керуватиме вступом України в НАТО: хто ще у складі групи
Окрім співголів Єрмака та Расмуссена, членами групи є:
- колишня президентка Литви Даля Грибаускайте
- колишній президент Польщі Александр Квасневський
- експрем’єр Британії Борис Джонсон
- експрем’єрка Фінляндії Санна Марін
- колишня держсекретар США Гілларі Клінтон
- колишній прем’єр Польщі Марек Белка
- експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда
- експрем’єр Швеції Карл Більдт
- колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг
- колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі
- співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур
- колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей
- колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк
- колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер
- ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)
- ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).
Співголова новоствореної групи Андерс Фог Расмуссен наголосив, що її склад свідчить про високий рівень підтримки інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки.
“Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей”, – сказав він.
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