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Єрмак керуватиме вступом України в НАТО: хто ще у складі групи

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Єрмак керуватиме вступом України в НАТО: хто ще у складі групи

Єрмак керуватиме вступом України в НАТО. Він став очільником робочої групи, яка займатиметься інтеграцією України у Північно-атлантичний Альянс. Другий співголова – Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен. Про це повідомляє Офіс Президента України, передає НСН.

Перше, установче засідання Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України відбулося 30 січня.

Основна мета групи – напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.

Єрмак керуватиме вступом України в НАТО: хто ще у складі групи

Єрмак керуватиме вступом України в НАТО: хто ще у складі групи

Окрім співголів Єрмака та Расмуссена, членами групи є:

  • колишня президентка Литви Даля Грибаускайте
  • колишній президент Польщі Александр Квасневський
  • експрем’єр Британії Борис Джонсон
  • експрем’єрка Фінляндії Санна Марін
  • колишня держсекретар США Гілларі Клінтон
  • колишній прем’єр Польщі Марек Белка
  • експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда
  • експрем’єр Швеції Карл Більдт
  • колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг
  • колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі
  • співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур
  • колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей
  • колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк
  • колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер
  • ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)
  • ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).

Співголова новоствореної групи Андерс Фог Расмуссен наголосив, що її склад свідчить про високий рівень підтримки інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки.

“Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей”, – сказав він.

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