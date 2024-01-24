Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО, але проти Угорщина

Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО після багатомісячних дискусій, залишивши Угорщину єдиною країною, яка стримує розширення оборонного альянсу на північ. Про це пише Bloomberg, передає НСН.

Пленарне засідання парламенту в Анкарі відбулося у вівторок 23 січня. 287 проголосували за прийняття заявки Швеції, проти висловилися 55. Парламент вже направив документ президенту Реджепу Таїпу Ердогану для остаточного підписання перед тим, як він буде переданий на зберігання до Державного департаменту США у Вашингтоні. Ердоган вже підтримав членство Швеції в Альянсі, і очікується, що він його підпише.

Цей крок ставить Швецію на порозі реалізації її мети – стати 32-м членом Організації Північноатлантичного договору, через рік і вісім місяців після подачі заявки, яка ознаменувала поворот в її оборонній політиці. Рухаючись в ногу з сусідньою Фінляндією, Стокгольм у травні 2022 року дійшов висновку, що вступ до Альянсу буде найкращим способом стримати будь-яку агресію з боку Росії після вторгнення в Україну. Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні.

Я вітаю голосування Великих національних зборів Туреччини за ратифікацію членства Швеції в НАТО, – сказав Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО. “Я також розраховую на те, що Угорщина завершить свою національну ратифікацію якнайшвидше

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у своїй заяві зазначив, що членство Швеції є пріоритетом для президента Джо Байдена і що “вступ до НАТО відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів і зробить альянс безпечнішим і сильнішим”.

Вступ Швеції посилить НАТО, посиливши його північний напрямок і покращивши його здатність захищати східний фланг. Швеція і Фінляндія раніше уникали членства у військових альянсах, доки військові дії президента Росії Владіміра Путіна не змінили цей розрахунок. Джефф Флейк – посол США в Туреччині, привітав голосування в повідомленні, розміщеному на сайті X, як “великий крок для Швеції, Туреччини і всього НАТО Сьогодні ми стали на крок ближче до того, щоб стати повноправним членом НАТО, – заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своєму дописі на Х. – Позитивним є те, що Великі загальні збори Туркіє проголосували за вступ Швеції до НАТО

Туреччина не поспішала погоджуватися на пропозицію Швеції, яка має бути підписана всіма членами Альянсу. Анкара місяцями наполягала на тому, щоб північна країна робила більше для боротьби з прихильниками сепаратистських груп, заборонених в Туреччині, в тому числі з Робітничою партією Курдистану (РПК), яка визнана терористичною організацією Європейським Союзом і США.

Швеція відповіла, що вона відповідає критеріям членства в НАТО, але окремо посилила закони проти тероризму і зняла обмеження на експорт зброї до Туреччини.

А Угорщина проти

Угорщина поки не схвалила вступ Швеції до НАТО, але є певний прогрес у цьому питанні.

Однією з ознак потенційного прогресу є те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму дописі на X запросив шведського колегу Ульфа Крістерссона до Будапешта для переговорів щодо заявки на вступ до НАТО.

Орбан і його міністри частково звинувачують шведську критику щодо відступу Угорщини від демократії як одну з причин того, що парламент не просувається з ратифікацією. Уряд Угорщини також заявив, що дзвінок ввічливості з боку шведського лідера з проханням налагодити розірвані зв’язки міг би допомогти розблокувати процес.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив журналістам, що “немає причин для переговорів” з угорським урядом, хоча “головне для нас – продовжувати хороший і конструктивний діалог з Будапештом”. У листі від 23 січня, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, Орбан запросив Крістерссона до Угорщини “для обміну думками з усіх питань, що становлять спільний інтерес”. Невідомо, чи прийме він цю пропозицію.

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