Міністр оборони Болін заявив, що в Швеції може відбутися війна: деталі

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни готуватися до війни. Він звернувся до шведів і попросив допомогти побудувати “тотальну оборону” та вживати заходів для підвищення стійкості держави.

Про це повідомляє Уряд Швеції, передає НСН.

Міністр оборони Болін заявив, що в Швеції може відбутися війна

За словами Боліна, для Швеції зараз існує реальна загроза, через близьке розташування до Росії, в країні може розпочатися війна. Він закликає шведів замислитися та підготуватися до такої перспективи.

“Багато хто говорив про це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційній якості, більш ясно і чітко: у Швеції може бути війна. Я хочу відкрити двері: двері, які часто заблоковані та захаращені вимогами та проблемами повсякденного життя. Двері, які багато шведів, можливо, тримали закритими все своє життя. Двері у простір, де ми зустрічаємося з важливим питанням: хто ви, якщо розпочнеться війна?”, — сказав міністр оборони.

Він окремо звернувся до шведського керівництва та відзначив важливість прискорення темпів підготовки до можливої війни.

“Краще досить добре завтра, ніж ідеальне через п’ять років. Світ стикається з перспективою безпеки, пов’язаної з більшими ризиками, ніж будь-коли після закінчення Другої світової війни”, — наголосив посадовець.

Україна зустріла російське вторгнення “тотальним опором”

Також Болін згадав Україну, яка зараз стійко виборює свою незалежність та на початку війни зустріла ворога “тотальним опором”.

“Російські війська стикнулися з об’єднаною силою всього українського суспільства. Таке об’єднання може відбутися досить швидко лише за умови, що переважна більшість населення усвідомлює ситуацію та розуміє, що поставлено на карту. Стійкість суспільства вимагає саме цього: обізнаності щодо ситуації”, — додав міністр.

Раніше ми писали: Це може статися вже завтра: як приберуть путіна – екс-глава ЦРУ