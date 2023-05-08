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єЧерга запрацювала в Україні на 16 пунктах перетину кордону: де саме і для кого доступна

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єЧерга запрацювала в Україні на 16 пунктах перетину кордону: де саме і для кого доступна
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єЧерга запрацювала в Україні на 16 пунктах перетину кордону від сьогодні. Де саме і для кого вже доступна послуга електронної черги перетину кордону, читайте в матеріалі НСН.

З сьогоднішнього дня в Україні на 16 пунктах пропуску з країнами Європи розпочала роботу електронна черга для перетину кордону, повідомила прес-служба Укртрансбезпеки.

єЧерга запрацювала: для кого вже доступна

Поки що ‘єЧергою’ можуть користуватися лише водії вантажівок із ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А із серпня 2023 року – на власників легкових автомобілів. Про це на тижні, що минув, повідомляв прем’єр Денис Шмигаль.

Де саме доступна єЧерга: список пунктів пропуску

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Від сьогодні можливість доступна на пунктах пропуску:

Волинська область

  • МАПП Ягодин – Дорогуськ
  • МАПП Устилуг – Зосин

Львівська область

  • МАПП Краківець – Корчова
  • МАПП Рава-Руська – Хребенне
  • МАПП Шегині – Медика
  • МАПП Нижанковичі – Мальховіце

Чернівецька область

  • МАПП Порубне – Сірет
  • МАПП Мамалига – Крива
  • Закарпатська область
  • МАПП Ужгород – Вишнє Нємецьке
  • МАПП Чоп (Тиса) – Захонь
  • МАПП Дякове – Халмеу

Вінницька область

  • МАПП Могилів-Подільський – Отач

Одеська область

  • МАПП Рені – Джурджулєшти
  • МАПП Старокозаче – Тудора
  • МАПП Виноградівка – Вулканешти
  • МАПП Орлівка – Ісакча

Перевагами єЧерги є простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача та колосальна економія часу. Проєкт також має переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх.

У свою чергу держава виграє через впорядкування перевезень, ліквідацію фізичних черг та аналіз транспортних потоків.

Як записатися в єЧергу

Записатися в єЧергу можна:

Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

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