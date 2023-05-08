єЧерга запрацювала в Україні на 16 пунктах перетину кордону: де саме і для кого доступна

єЧерга запрацювала в Україні на 16 пунктах перетину кордону від сьогодні. Де саме і для кого вже доступна послуга електронної черги перетину кордону, читайте в матеріалі НСН.

З сьогоднішнього дня в Україні на 16 пунктах пропуску з країнами Європи розпочала роботу електронна черга для перетину кордону, повідомила прес-служба Укртрансбезпеки.

єЧерга запрацювала: для кого вже доступна

Поки що ‘єЧергою’ можуть користуватися лише водії вантажівок із ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А із серпня 2023 року – на власників легкових автомобілів. Про це на тижні, що минув, повідомляв прем’єр Денис Шмигаль.

Де саме доступна єЧерга: список пунктів пропуску

Від сьогодні можливість доступна на пунктах пропуску:

Волинська область

МАПП Ягодин – Дорогуськ

МАПП Устилуг – Зосин

Львівська область

МАПП Краківець – Корчова

МАПП Рава-Руська – Хребенне

МАПП Шегині – Медика

МАПП Нижанковичі – Мальховіце

Чернівецька область

МАПП Порубне – Сірет

МАПП Мамалига – Крива

Закарпатська область

МАПП Ужгород – Вишнє Нємецьке

МАПП Чоп (Тиса) – Захонь

МАПП Дякове – Халмеу

Вінницька область

МАПП Могилів-Подільський – Отач

Одеська область

МАПП Рені – Джурджулєшти

МАПП Старокозаче – Тудора

МАПП Виноградівка – Вулканешти

МАПП Орлівка – Ісакча

Перевагами єЧерги є простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача та колосальна економія часу. Проєкт також має переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх.

У свою чергу держава виграє через впорядкування перевезень, ліквідацію фізичних черг та аналіз транспортних потоків.

Як записатися в єЧергу

Записатися в єЧергу можна:

на сайті – echerha.gov.ua

у мобільному застосунку єЧерга – https://equeue.page.link/start

Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

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