єЧерга запрацювала в Україні на 16 пунктах перетину кордону: де саме і для кого доступна

єЧерга запрацювала в Україні на 16 пунктах перетину кордону від сьогодні. Де саме і для кого вже доступна послуга електронної черги перетину кордону, читайте в матеріалі НСН.
З сьогоднішнього дня в Україні на 16 пунктах пропуску з країнами Європи розпочала роботу електронна черга для перетину кордону, повідомила прес-служба Укртрансбезпеки.
єЧерга запрацювала: для кого вже доступна
Поки що ‘єЧергою’ можуть користуватися лише водії вантажівок із ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А із серпня 2023 року – на власників легкових автомобілів. Про це на тижні, що минув, повідомляв прем’єр Денис Шмигаль.
Де саме доступна єЧерга: список пунктів пропуску
Від сьогодні можливість доступна на пунктах пропуску:
Волинська область
- МАПП Ягодин – Дорогуськ
- МАПП Устилуг – Зосин
Львівська область
- МАПП Краківець – Корчова
- МАПП Рава-Руська – Хребенне
- МАПП Шегині – Медика
- МАПП Нижанковичі – Мальховіце
Чернівецька область
- МАПП Порубне – Сірет
- МАПП Мамалига – Крива
- Закарпатська область
- МАПП Ужгород – Вишнє Нємецьке
- МАПП Чоп (Тиса) – Захонь
- МАПП Дякове – Халмеу
Вінницька область
- МАПП Могилів-Подільський – Отач
Одеська область
- МАПП Рені – Джурджулєшти
- МАПП Старокозаче – Тудора
- МАПП Виноградівка – Вулканешти
- МАПП Орлівка – Ісакча
Перевагами єЧерги є простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача та колосальна економія часу. Проєкт також має переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх.
У свою чергу держава виграє через впорядкування перевезень, ліквідацію фізичних черг та аналіз транспортних потоків.
Як записатися в єЧергу
Записатися в єЧергу можна:
- на сайті – echerha.gov.ua
- у мобільному застосунку єЧерга – https://equeue.page.link/start
Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».
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