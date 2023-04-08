На кордоні пункті пропуску “Табаки” затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих та інші церковні речі

Про це повідомляє НСН посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

“Прикордонники Ізмаїльського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки “Volvo” у пункті пропуску “Табаки” охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой”, – пише пресслужба.

Зазначається, що громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси повинен був перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти. Через недбале перевезення мощі повипадали зі своїх місць.

За фактом виявлення злочину, передбаченого ст. 201 ККУ «Контрабанда» прикордонники повідомили СБУ та підрозділ Національної поліції. За результатами проведених спільних заходів зі співробітниками правоохоронних органів предмети церковного начиння вилучили, відкрили кримінальне провадження.

На кордоні затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих та церковні речі

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