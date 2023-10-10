Є-декларування повернулося: Зеленський підписав закон

Є-декларування повернулося в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, передає НСН.

Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій чиновників в Україні. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у вівторок, 10 жовтня.

Зокрема, у картці законопроєкту вказано, що цей документ сьогодні було повернуто з підписом президента.

Доступ до декларацій чиновників має бути забезпечено не пізніше як через 60 днів з дня набрання чинності закону про відновлення е-декларування.

Раніше Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила, що згідно з документом в Україні не лише поновлюють обов’язкове електронне декларування чиновниками своїх доходів і майна, а і відкривають реєстр цих декларацій.

Електронне декларування – один з інструментів боротьби з корупцією, але за умови, якщо реєстр декларацій відкритий, публічний. Минулого разу не всі депутати підтримали необхідну для цього правку. Якби Президент Володимир Зеленський не ветував цей закон, реєстри залишилися б закритими ще на один рік, а це неприпустимо. Тож цього разу депутати зуміли скласти цей іспит, – зазначила Олена Шуляк

Підписання закону вже прокоментували у НАЗК. Тут привітали відновлення е-декларування і повідомили, що готові забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій не пізніше 60 днів з дня набрання чинності Законом з урахуванням безпекових запобіжників.

Національне агентство з питань запобігання корупції вітає відновлення обовʼязку подання декларацій, повноважень щодо повних та спеціальних (під час призначення на керівні та інші важливі посади) перевірок декларацій та забезпечить відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій не пізніше 60 днів з дня набрання чинності Законом після забезпечення безпеки захисників та захисниць України, ― зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков

Кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди 2021-2022 років.

Є-декларування в Україні: що було раніше

Нагадаємо, обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни росії проти України. Але в Меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF відновлення е-декларування – один зі структурних маяків з терміном виконання наприкінці липня.

Крім цього, він важливий, зокрема, для виконання Україною 7 рекомендацій на шляху до вступу в ЄС – уже в жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків.

Законопроєкт про відновлення е-декларування № 9534 Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще 27 липня. Тоді до нього було подано понад 500 правок. 5 вересня Парламент підтримав цей законопроєкт у другому читанні, але провалив надважливу правку № 371 про відкриття реєстрів, тому для громадськості вони мали залишатися закритими ще на рік. Але в той же день на сайті Президента створили петицію з вимогою ветувати документ. Менше ніж за дві доби вона набрала понад 25 тис. голосів, після чого Президент ветував Закон. 20 вересня Верховна Рада підтримала вето Президента та виправила Закон.

Ще новини України: Як здати корупціонера і отримати за це чималу грошову винагороду