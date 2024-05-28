Ідентифікація пенсіонерів: хто має її пройти і навіщо – відповіді на 5 головних питань

Ідентифікація пенсіонерів – це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Навіщо її проходити і як це зробити – у відповідях на найпоширеніші питання, наданих Міністерством соціальної політики України.
Передають Новини України – НСН.
Ідентифікація пенсіонерів – відповіді на 5 питань
1.Кому і навіщо потрібно проходити ідентифікацію в Пенсійному фонді України?
Ця норма є загальноприйнятою міжнародною практикою.
В Україні вона діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації – перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.
Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки зазвичай проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги. Наприклад, особисто звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію.
Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 р., здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них. Для інших вона діяла весь час.
2.Як часто це треба проходити ідентифікацію?
Кожні 6 місяців
3.Які документи треба мати для проходження ідентифікації?
При особистому зверненні треба мати із собою
- документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або закордрнний)
- платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації АТ “Ощадбанк”)
- пенсійне посвідчення
При віддаленій ідентифікації авторизація здійснюється людиною в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”). Якщо у вас ще немає такого підпису, створити його можна в декілька кліків, інструкція – за посиланням;
– під час відеоідентифікації треба мати при собі документ, що посвідчує вашу особу як отримувача виплати або як законного представника/помічника отримувача виплати, у випадку дитини – свідоцтво про народження дитини.
Під час відеоідентифікації працівник Фонду звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника;
або звіряє особу законного представника/помічника з документом, що підтверджує його повноваження.
Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу однозначно розпізнати одержувача/законного представника/помічника та деталі ідентифікаційного документа (зокрема фото, ідентифікаційні дані, що містятьсяв ідентифікаційному документі).
4.Як пройти ідентифікацію по відеозв’язку?
Для цього:
- Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua.
- Натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана.
- На екрані з’явиться форма. Заповніть усі поля, позначені зірочкою:
- введіть особисті дані й дані документу, що посвідчує особу;
- вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);
- оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
- якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента, вкажіть це;
- дайте згоду на передачу особистих даних та натисніть «Подати заяву».
Відеоідентифікація відбудеться в проміжку – не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв’яжеться працівник Пенсійного фонду України.
5.Як пройти ідентифікацію за кордоном?
Це можна зробити, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що особа є живою. Потім отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії (вона пишеться в довільній формі) треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.
Також заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду
Але відвідування дипломатичної установи НЕ є обов’язковим, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів. Зокрема,
- можна авторизуватися на Порталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис;
- або пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку з працівниками органів Пенсійного фонду. Записатися на проходження відеоідентифікації можна через вебпортал ПФУ.
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