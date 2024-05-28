Ідентифікація пенсіонерів: хто має її пройти і навіщо – відповіді на 5 головних питань

Ідентифікація пенсіонерів – це процедура встановлення особи одержувача пенсії. Навіщо її проходити і як це зробити – у відповідях на найпоширеніші питання, наданих Міністерством соціальної політики України.

Передають Новини України – НСН.

Ідентифікація пенсіонерів – відповіді на 5 питань

1.Кому і навіщо потрібно проходити ідентифікацію в Пенсійному фонді України?

Ця норма є загальноприйнятою міжнародною практикою.

В Україні вона діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Мета ідентифікації – перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки зазвичай проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги. Наприклад, особисто звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію.

Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 р., здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них. Для інших вона діяла весь час.

2.Як часто це треба проходити ідентифікацію?

Кожні 6 місяців

3.Які документи треба мати для проходження ідентифікації?

При особистому зверненні треба мати із собою

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або закордрнний)

платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації АТ “Ощадбанк”)

пенсійне посвідчення

При віддаленій ідентифікації авторизація здійснюється людиною в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”). Якщо у вас ще немає такого підпису, створити його можна в декілька кліків, інструкція – за посиланням;

– під час відеоідентифікації треба мати при собі документ, що посвідчує вашу особу як отримувача виплати або як законного представника/помічника отримувача виплати, у випадку дитини – свідоцтво про народження дитини.

Під час відеоідентифікації працівник Фонду звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника;

або звіряє особу законного представника/помічника з документом, що підтверджує його повноваження.

Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу однозначно розпізнати одержувача/законного представника/помічника та деталі ідентифікаційного документа (зокрема фото, ідентифікаційні дані, що містятьсяв ідентифікаційному документі).

4.Як пройти ідентифікацію по відеозв’язку?

Для цього:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua.

Натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана.

На екрані з’явиться форма. Заповніть усі поля, позначені зірочкою:

введіть особисті дані й дані документу, що посвідчує особу;

вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);

оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента, вкажіть це;

дайте згоду на передачу особистих даних та натисніть «Подати заяву».

Відеоідентифікація відбудеться в проміжку – не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв’яжеться працівник Пенсійного фонду України.

5.Як пройти ідентифікацію за кордоном?

Це можна зробити, звернувшись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що особа є живою. Потім отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії (вона пишеться в довільній формі) треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку.

Також заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду

Але відвідування дипломатичної установи НЕ є обов’язковим, можна пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів. Зокрема,

можна авторизуватися на Порталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис;

або пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку з працівниками органів Пенсійного фонду. Записатися на проходження відеоідентифікації можна через вебпортал ПФУ.

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