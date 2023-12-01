Важливо! Кому з ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року з 1 грудня

Яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року з 1 грудня, розповіли сьогодні в Мінреінтеграції, передає НСН.

З 1 грудня поточного року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року:

Допомога сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

а також – фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 лютого виплати ВПО припинять багатьом українцям. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме лише понад 170 тисяч ВПО. А зараз її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб. Лубінець заявив, що не згоден з такими змінами.

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