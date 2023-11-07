Яку матеріальну допомогу, отриману через війну, потрібно декларувати – роз’яснення НАЗК

Яку матеріальну допомогу, отриману через війну, потрібно декларувати, роз’яснили в НАЗК, передає НСН.

З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» № 3384-IX від 20.09.2023 р. стартувала кампанія декларування за 2021 та 2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року. Тому на сайті НАЗК надали відповіді на найпоширеніші запитання щодо декларування.

Яку матеріальну допомогу, отриману через війну, НЕ потрібно декларувати

Не потрібно декларувати допомогу від міжнародних організацій та інших держав.

Незалежно від того, чи перебували ви на території України чи за кордоном у час, коли отримували цю допомогу, декларувати її не потрібно.

Якщо ви вже подали декларацію, в якій зазначено відомості про грошові виплати (матеріальну допомогу) від міжнародних організацій, іноземних держав, то це не потягне за собою юридичних наслідків. У декларації за наступний звітний період ви можете просто не зазначати такі виплати.

Водночас це стосується лише тих декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на період дії воєнного стану.

Отже, не потрібно вносити в декларації інформацію про допомогу, якщо вона виплачена за рахунок:

коштів іноземних держав (йдеться, зокрема, про виплати українцям, які виїхали за кордон унаслідок повномасштабного вторгнення рф), крім коштів, отриманих від рф;

міжнародних організацій (наприклад, за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, коштів ЮНІСЕФ, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні тощо), її не потрібно декларувати.

Яку матеріальну допомогу, отриману через війну, потрібно декларувати

Потрібно декларувати грошову допомогу від України.

Це стосується грошової допомоги, яка надається ВПО від держави, у тому числі за поданими через платформу «єДопомога» заявками. Також це може бути:

покриття витрат на проживання (допомога на проживання ВПО);

компенсація витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) ВПО;

грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється;

грошова допомога цивільному населенню деокупованих населених пунктів;

грошова допомога українцям, які втратили роботу через війну тощо.

Як задекларувати матеріальну допомогу

У декларації джерелом доходу таких коштів рекомендують вказувати КМУ, заблокувавши поле для введення коду ЄДРПОУ.

До прикладу, під час внесення інформації про допомогу на проживання ВПО, до розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, звітний період якої повністю або частково припадає на період дії воєнного стану, рекомендується:

у полі «Вид доходу» обрати позначку «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Допомога на проживання ВПО»;

у полі «Джерело (джерела) доходу» обрати позначку «Інша фізична або юридична особа»;

у полі «Тип особи» обрати позначку «Юридична особа, зареєстрована в Україні»;

у полі «Код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» обрати позначку «Не відомо»

у полі «Найменування юридичної особи» зазначити «Кабінет Міністрів України».

Декларуючи види допомоги, у полі «Зазначте, який саме» варто вказати саме той вид допомоги, який було отримано суб’єктом декларування/членом його сім’ї, наприклад – «Допомога єПідтримка», «Компенсація витрат, пов’язана з розміщенням ВПО», «грошова допомога населенню, яке евакуюється» тощо.

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