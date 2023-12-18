Які нові послуги в «Дії» стали доступні у 2023 році, розповіли в Міністерстві юстиції, передає НСН.

Мін’юст продовжує послідовно рухатися на шляху зменшення витрат часу та коштів для отримання публічних послуг без необхідності подання додаткових документів, – йдеться у повідомленні

Які нові послуги в «Дії» стали доступні у 2023 році: перелік

На порталі Дія запроваджено можливість автоматичного онлайн-закриття ФОП;

Запущено послугу онлайн-подання заяви на шлюб через портал Дія. Станом на 21.11.2023 послугою успішно скористались понад 15 500 пар;

Забезпечено можливість онлайн-подання заяви про повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян через портал Дія та за результатами її розгляду одержання відповідного документа у відділі ДРАЦС або Укрпоштою;

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть у визначених дипломатичних установах у спрощеному порядку отримати свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також інші послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

Розпочав роботу новостворений Цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану – єдине відділення, яке оперативно опрацьовує заяви про замовлення витягів та дублікатів свідоцтв, що подані через портал Дія;

Запроваджено можливість автоматичного подання заяв на реєстрацію спеціального майнового права на майбутні обʼєкти нерухомості. Це дозволить покупцям захистити свої інвестиції в житло від недобросовісних забудовників;

Запущено послугу онлайн державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013. На сьогодні послуга доступна у 12 областях.

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