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Як знайти укриття: в «Дії» запрацювала онлайн-мапа

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Як знайти укриття: в «Дії» запрацювала онлайн-мапа

В «Дії» запрацювала онлайн-мапа, яка допоможе знайти укриття поблизу себе, передає НСН з посиланням на ДСНС.

В Україні розпочала роботу оновлена інформаційна система обліку та візуалізації фонду захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомив т.в.о. Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук під час презентації ситеми в Мilitary Media Center.

Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення рф захист населення і територій – це, безумовно, одне з пріоритетних завдань ДСНС і МВС. І укриття є одним із заходів захисту, який зберігає життя наших громадян, – підкреслив він

Як знайти укриття: в «Дії» запрацювала онлайн-мапа

За його словами, проєкт реалізовано за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та ДСНС. Також завдяки підтримці Міністерства цифрової трансформації система обліку укриттів відтепер доступна і в застосунку “Дія”.

Володимир Демчук пояснив, що оновлена інтерактивна система обліку захисних споруд цивільного захисту дозволяє оперативно та якісно працювати зі статистичними даними та забезпечить інформування населення щодо наявності та доступності укриттів.

Як знайти укриття: в «Дії» запрацювала онлайн-мапа

Крім того, розроблена єдина інформаційна система також суттєво покращить роботу органів влади та максимально зменшить кількість паперових документів.Т.в.о. Голови ДСНС також висловив вдячність міжнародним партнерам – проєкту USAID «ГОВЕРЛА» та Фонду «Східна Європа», які надали допомогу в роботі над проєктом.

Як знайти укриття: в «Дії» запрацювала онлайн-мапа

Ця система, яка інтегрована на сьогоднішній день в «Дію», допомагатиме людям захиститися від загроз воєнного характеру. Ми будемо і надалі розвивати, вдосконалювати її, робити ще зручнішою для наших громадян, для органів влади. Нам є куди рухатися вперед, – наголосив Володимир Демчук

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