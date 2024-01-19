На Харківщині запрацювала перша мобільна аптека. Вона буде працювати у сільській місцевості.

Про це повідомили у МОЗ, передає НСН

«Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів», йдеться у повідомленні

Пацієнти будуть отримувати інформацію щодо прибуття мобільної аптеки від сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

Як пише МОЗ, мобільні аптеки можуть відпускати як лікарські засоби за рецептом, так і безрецептурні, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним.

У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

«У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії). У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря», йдеться у повідомленні

Зазначимо, що мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

На Харківщині запрацювала перша мобільна аптека: фото