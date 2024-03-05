Договір оренди не потрібен: як ВПО отримати субсидію

Чи можуть ВПО отримати субсидію на житлово-комунальні послуги і як це зробити, розповіли в Уряді. Інформацію оприлюднило Мінреінтеграції, передає НСН.

У Мінреінтеграції запевняють, що внутрішні переселенці можуть отримати субсидію. І для цього навіть не потрібно надавати в органи соцзахисту договір оренди на житло.

ВПО, які не зареєстровані, але фактично проживають у квартирі чи будинку, мають право на субсидію, – йдеться у повідомленні

Як ВПО отримати субсидію

Для цього не потрібно мати договір оренди. Щоб отримувати допомогу, до заяви треба додати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Куди звертатися для оформлення субсидії та які ще документи необхідні дивіться в інфографіці нижче.

Які документи необхідні?

Куди звертатись особисто?

Як оформити субсидію онлайн?

Яка сума допомоги?

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