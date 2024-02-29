У Дніпрі мешканцям відключають тепло за чужі борги – подробиці

У Дніпрі мешканцям відключають тепло за чужі борги, зокрема, КП “Теплоенерго” припинило подачу тепла до одного з будинків, де загальна заборгованість мешканців становить 538 тис. грн. Це стосується як тих, хто має борги, так і тих, хто своєчасно оплачує послугу, проте їх також відірвали від тепла. Комунальники обіцяють швидко вирішити цю проблему.
Про це повідомляє ДніпроTV, передає НСН.
У Дніпрі мешканцям відключають тепло за чужі борги
Зазначається: за словами представників “Теплоенерго”, всього у будинку 14 квартир – і “деякі абоненти не платили за опалення все життя”.
“На підставі ухвалених змін, після проведення інформаційної кампанії та роз’яснювальної роботи зі споживачами, розпочало відключення будинків-боржників. … Ми неодноразово намагались поспілкуватися із мешканцями. Нагадували про договори щодо реструктуризації. Наші оголошення не раз тут зривали”, – розповів директор комунального підприємства.
При цьому там наголосили: у будинку встановили технологічну пломбу. Тому “навіть якщо її вирішать зірвати мешканці, тепло не подаватиметься”.
Боржників збираються штрафувати
Водночас у “Теплоенерго” зазначили: якщо мешканці цього будинку не укладуть договір реструктуризації та продовжать не платити за тепло, комунальники підуть до суду. Що спричинить для боржників низку фінансових наслідків:
- штрафи;
- пені;
- інфляційні нарахування;
- відсотки річних на прострочену заборгованість.
Не всі у відключеному від тепла будинку боржники
Тим часом поки невирішеною залишається проблема з квартирами, які сумлінно платили за тепло – але були відрізані від послуги разом із боржниками.
“Ми сплачуємо стабільно й боргів у нас немає. Засмучений, адже моя родина потерпає від злісних неплатників”, – розповів один із мешканців таких квартир.
Втім, цю проблему комунальники обіцяють вирішити.
“Теплоенерго” спільно з балансоутримувачем розгляне технічну можливість надавати тепло до тих квартир, які постійно оплачують послугу”, – пообіцяли вони.
Чому українців почали “відрізати” від комунальних послуг
Відключення споживачів комунальних послуг за борги було заборонено від початку повномасштабної війни в Україні. Однак наприкінці грудня 2023 року Кабмін скасував цей мораторій, а також повернув пеню та штрафи. Так, за новими правилами:
- за кожен день прострочення платежів потрібно сплачувати пеню у розмірі 0,01% (сукупний розмір пені не може становити більш ніж 100%). Також повернули нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням;
- боржникам можуть будь-якої миті відключити комунальну послугу (якщо це технічно можливо).
- споживача комунальної послуги зобов’язали упродовж місяця інформувати про свій переїзд.
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