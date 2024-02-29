У Дніпрі мешканцям відключають тепло за чужі борги – подробиці

У Дніпрі мешканцям відключають тепло за чужі борги, зокрема, КП “Теплоенерго” припинило подачу тепла до одного з будинків, де загальна заборгованість мешканців становить 538 тис. грн. Це стосується як тих, хто має борги, так і тих, хто своєчасно оплачує послугу, проте їх також відірвали від тепла. Комунальники обіцяють швидко вирішити цю проблему.

Про це повідомляє ДніпроTV, передає НСН.

У Дніпрі мешканцям відключають тепло за чужі борги

Зазначається: за словами представників “Теплоенерго”, всього у будинку 14 квартир – і “деякі абоненти не платили за опалення все життя”.

“На підставі ухвалених змін, після проведення інформаційної кампанії та роз’яснювальної роботи зі споживачами, розпочало відключення будинків-боржників. … Ми неодноразово намагались поспілкуватися із мешканцями. Нагадували про договори щодо реструктуризації. Наші оголошення не раз тут зривали”, – розповів директор комунального підприємства.

При цьому там наголосили: у будинку встановили технологічну пломбу. Тому “навіть якщо її вирішать зірвати мешканці, тепло не подаватиметься”.

Боржників збираються штрафувати

Водночас у “Теплоенерго” зазначили: якщо мешканці цього будинку не укладуть договір реструктуризації та продовжать не платити за тепло, комунальники підуть до суду. Що спричинить для боржників низку фінансових наслідків:

штрафи;

пені;

інфляційні нарахування;

відсотки річних на прострочену заборгованість.

Не всі у відключеному від тепла будинку боржники

Тим часом поки невирішеною залишається проблема з квартирами, які сумлінно платили за тепло – але були відрізані від послуги разом із боржниками.

“Ми сплачуємо стабільно й боргів у нас немає. Засмучений, адже моя родина потерпає від злісних неплатників”, – розповів один із мешканців таких квартир.

Втім, цю проблему комунальники обіцяють вирішити.

“Теплоенерго” спільно з балансоутримувачем розгляне технічну можливість надавати тепло до тих квартир, які постійно оплачують послугу”, – пообіцяли вони.

Чому українців почали “відрізати” від комунальних послуг

Відключення споживачів комунальних послуг за борги було заборонено від початку повномасштабної війни в Україні. Однак наприкінці грудня 2023 року Кабмін скасував цей мораторій, а також повернув пеню та штрафи. Так, за новими правилами:

за кожен день прострочення платежів потрібно сплачувати пеню у розмірі 0,01% (сукупний розмір пені не може становити більш ніж 100%). Також повернули нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням;

боржникам можуть будь-якої миті відключити комунальну послугу (якщо це технічно можливо).

споживача комунальної послуги зобов’язали упродовж місяця інформувати про свій переїзд.

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