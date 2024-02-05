Хто з ВПО продовжить отримувати виплати з 1 березня: перелік категорій

Хто з ВПО продовжить отримувати виплати з 1 березня? Мінреінтеграції 5 лютого оприлюднило роз’яснення від Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ», передає НСН.

Хто з ВПО отримає виплати у лютому

Всі внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримували допомогу на проживання до 1 лютого, продовжать її отримувати до 1 березня.

Для цього не потрібно нікуди звертатись. Продовження виплати відбудеться автоматично.

Хто з ВПО продовжить отримувати виплати з 1 березня

Деяким категоріям продовжать виплати автоматично

Виплати продовжать автоматично ще на 6 місяців для таких категорій ВПО, як:

пенсіонери, які отримують пенсію, меншу ніж 9444 гривень на місяць;

особи з інвалідністю I чи II групи;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі і прийомні батьки.

Якщо ви належите до цих категорій, але виплати припинились, зверніться до уповноваженого органу (соцзахисту, центру надання адміністративних послуг).

Деякі категорії матимуть право подати заяву на продовження виплат

Якщо ви не належите до перелічених категорій, вам потрібно перевірити, чи можете ви надалі отримувати допомогу. На право отримувати допомогу впливає низка критеріїв: майнові, громада проживання, наявність дітей, зайнятість тощо.

Зокрема, раніше Мінсоцполітики повідомляло, що основна умова продовження виплат на додаткові 6 місяців – те, що розмір доходу в родині не перевищує 9 444 грн на одну особу (це дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, що втратили працездатність, або, скажімо, 37 776 грн на родину з 4-х осіб).

Так, ще на 6 місяців зможуть отримати виплати для ВПО ті родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), через що батьки не мають можливості працювати.

Зокрема, право на продовження допомоги матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. А також ті родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн.

Також допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (детальний перелік випадків буде оприлюднено додатково).

Крім того, допомога буде продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам (починаючи з 30 тижня вагітності).

Також допомога може продовжуватися родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримали ваучер на навчання тощо та у складі сім’ї є діти віком до 14 років.

Крім того, продовження виплати допомоги на проживання для ВПО зможуть отримати родини, у яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які навчаються в школах /вузах. Водночас, якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), – виплату допомоги буде припинено.

У разі відповідності критеріям – подайте заяву до органу соцзахисту.

Контактні телефони для довідок

Якщо у вас виникли додаткові запитання, скористайтесь гарячими лініями:

Національної соціальної сервісної служби – (044) 289 87 89;

Мінреінтеграції – 1548;

Уповноваженого з питань ВПО – (066) 813 62 39.

Для комунікації через Вотсап/Телеграм/Вайбер – (096) 078 84 33.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомляли, що подавати заяви на продовження виплат можна вже у лютому.

Хто з ВПО продовжить отримувати виплати з 1 березня: перелік категорій

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