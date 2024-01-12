Як морози вплинуть на війну в Україні: прогноз ISW

Аналітики американського інституту вивчення війни спрогнозували, як морози вплинуть на війну в Україні, передає НСН.

На думку аналітиків, низькі температури, ймовірно, стримує поточні операції на фронті. Але оскільки найближчими тижнями ґрунт ще більше замерзне, це може сприяти механізованим маневреним діям з використанням наземної техніки. для механізованих маневрових дій.

В ISW нагадали слова заступника командира української бригади, яка діє на Куп’янському напрямку, який заявив, що через холодну погоду російські сили використовують менше боєприпасів.

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк 11 січня заявила, що окупанти не запускали стільки безпілотників проти України протягом останніх двох ночей, як раніше, через імовірність їхнього заледеніння.

Український офіцер з бригади, що стоїть поблизу Бахмута, заявив 10 січня, що температура вночі тут падає до -18 °C. Це робить можливим перебування бійців на спостережних постах лише протягом кількох годин.

Офіцер повідомив, що інтенсивність штурму російської піхоти знизилася на Бахмутському напрямку якраз, імовірно, через низьку температуру.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що низькі температури разом із можливим сильним снігом може обмежити маневровість, але мерзла земля покращить «пересування пересічною місцевістю» протягом січня та лютого.

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