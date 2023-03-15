Гуманітарна допомога в Україні: каталог організацій – 547 актуальних контактів

Гуманітарна допомога сьогодні допомагає вижити мільйонам українцям, які потрапили у скрутну ситуацію через війну. Аби людям було зручно шукати і знаходити організації, які здійснюють підтримку, програміст Станіслав Вітковський створив спеціальний каталог, зібравши і продовжуючи збирати актуальну інформацію, передає НСН.

Інформація розміщується на сайті to4ka.fun. На момент публікації цієї новини тут зібрано дані 547 організацій, які надають різні види допомоги українцям.

Про себе і свій проєкт Станіслав Вітковський написав наступне:

Я програмист та спочатку війни поставив один з комерційних проектів на гуманітарні колії. Десь пару місяців я шукав, перевіряв та оприлюднював будь які новини про волонтерів, фонди та державні програми, що можуть допомагати нам, людям в скрутні часи через агресію північних виродків, а згодом нас стало більше. На даний час в нас вже значна команда з адміністраторів та редакторів, більшість з яких є ВПО. Ми майже щодня проводимо титанічну роботу з актуалізації інформації на нашому сайті. Головна мета не змінюється – допомога людям інформацією. Ми так і залишаємось комерційним проектом, але на даний час це не актуально, тому головні категорії для нас – це освіта, благодійні фонди, політичні партії, державні установи, громадські проекти та міжнародні гуманітарні організації, а також приватні компанії, що роблять дитячий простір більш доступнішим для дітей, що вже побачили багато горя.

Тож на сайті to4ka.fun також знайдете й іншу корисну інформацію.

Інформація конкретно про гуманітарну допомогу знаходиться за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ

Ще новини України:

Встановити додаток