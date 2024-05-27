Росіяни тягнуть на Запоріжжя велику кількість техніки і концентрують війська на півночі – біля кордону з Україною.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на радника мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також на свіжий звіт американського інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни тягнуть на Запоріжжя велику кількість техніки

Російські війська перекинули велику кількість техніки на Бердянський напрямок через Маріуполь.

Про це повідомляє у Телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив фото і відео, отримані від партизанів.

«Воронезька область. Велике перекидання в бік Ростову зафіксовано нашим «Спротивом», – заявив він Анрющенко

Зокрема, у залізничному ешелоні помітили щонайменше 17 одиниць МТЛБ одним складом та другий повний склад вантажівок, які були перекинуті на Бердянський напрямок через Маріуполь.

«Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напрямку», – наголосив Андрющенко

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що російська армія посилено зміцнює третю лінію оборони біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

Концентрують війська на півночі

Росіяни концентрують нові сили у Бєлгородській області, ймовірною ціллю нового прориву можуть стати Золочів та Богодухів.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

За інформацією американських аналітиків, окупанти останніми тижнями розширили діяльність у трьох населених пунктах Бєлгородської області, що може свідчити про підготовку до ще одного прориву кордону. Розташування концентрації військ має два потенційних напрямки наступу: на південь у бік Золочева та Богодухова, або на захід – у напрямку населених пунктів уздовж Сумської траси.

Розташування концентрації військ має два потенційних напрямки наступу: на південь у бік Золочева та Богодухова, або на захід – у напрямку населених пунктів уздовж Сумської траси.

Наразі визначити нинішні розміри можливої ​​концентрації сил рф у цих населених пунктах неможливо.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що загарбники збирають ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. За його словами, окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Продовжують тиснути під Часовим Яром

Також російські сили продовжують наступальні операції в районі Часів Яру на сході Бахмута, намагаючись захопити важливий транспортний вузол, однак без підтверджених істотних змін лінії фронту.

Згідно із повідомленнями російських військових блогерів, підрозділи російської армії та бойовики угруповання “север-v” намагаються просунутися вулицею Зеленою у мікрорайоні Канал на східній околиці Часів Яру. Вони стверджують про захоплення гуртожитку та кількох багатоповерхівок у цьому районі.

Водночас один з російських воєнкорів наголошує на нестачі у російських військ сучасних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) в зоні бойових дій поблизу Часів Яру. Це може ускладнювати координацію та управління підрозділами агресора.

Крім спроб просування на східних околицях Часів Яру, росіяни також намагаються прорвати оборону ЗСУ:

на північний схід від Часів Яру біля Богданівки та Калинівки;

у Новому мікрорайоні на сході Часів Яру;

на схід від Часів Яру поблизу Іванівського;

на південний схід від Часів Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

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