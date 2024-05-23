Деяким категоріям населення у трьох областях України надається допомога від Запорізького БФ “Єдність” за майбутнє”. Хто може отримати

Запорізький благодійний фонд “Єдність” за майбутнє” реалізує проєкт «Комплексна допомога для сімей з дітьми в Чернігівській, Сумській і Харківській областях» з надання багатоцільової грошової допомоги для деяких категорій населення

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на БФ «Єдність за майбутнє».

«Проєкт триває до липня 2024 року. Кількість осіб, яким ми можемо надати допомогу, обмежена. Будь ласка, подавайте заявку на допомогу тільки якщо Ви зараз знаходитеся в складних життєвих обставинах і терміново потребуєте коштів», – йдеться в повідомленні.

У БФ “Єдність” за майбутнє” наголосили, що якщо ви вже отримали допомогу від фонду, як виняток, повторно подати заявку можна лише у крайніх випадках, коли є дуже критична ситуація.

Такі заявки розглядатимуться окремо з урахуванням всіх складних життєвих обставин.

Отже, допомога видаватиметься в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Фонд проводить програму з надання багатоцільової грошової допомоги для вразливих сімей з дітьми, які постраждали від війни та зараз проживають у цих областях за підтримки Гуманітарного фонду для України.

У фонді наголошують, що приймається лише одна заявка від сім’ї, яку заповнює дорослий представник сім’ї. Максимальна кількість осіб в сім’ї, які можуть отримати допомогу – 5 осіб. Максимальна сума – 54 000 грн на 5 осіб на три місяці.

Допомога від Запорізького БФ “Єдність” за майбутнє” – хто і в яких областях може отримати

За багатоцільовою грошовою допомогою можуть звернутися вразливі сім’ї з дітьми віком до 18 років, які знаходяться у складних життєвих обставинах або знаходяться у кризовому стані внаслідок війни: внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі та особи, які повернулися додому та належать до наступних вразливих категорій населення:

батьки та опікуни, які виховують одну і більше дітей

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю

сім’ї, в яких один або двоє батьків мають інвалідність

сім’ї у складних життєвих обставинах

мати, яка сама виховує дитину/дітей

батько, який самий виховує дитину/дітей

сім’ї, у яких особи похилого віку (60+) є опікунами неповнолітніх дітей

Ці сім’ї повинні мати дохід менше, ніж 6318 грн на одну особу, що підтверджено документами.

Пріоритет буде надаватися цивільним пораненим або травмованим особам і онкохворим, які потребують термінової операції або хіміотерапії.

Як звернутися за допомогою?

Заповніть онлайн-анкету за посиланням:

Чернігівська область – https://ee-eu.kobotoolbox.org/single/f16298d2b426dc1e5d3c4bfe1933f381

Сумська область –https://ee-eu.kobotoolbox.org/single/3b97c6bda7601ccf6cad775c778e7e96

для тих, хто проживає зараз у Чернігівській, Сумській областях.

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