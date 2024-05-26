Які найголовніші переваги має армія рф – Дмитро Ярош

Які найголовніші переваги має армія рф на війні в Україні, розповів екслідер «Правого сектора» та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

Про це він написав у соціальній мережі «Фейсбук», передає сайт «новини України – НСН».

Дмитро Ярош вважає, що армія рф має чотири переваги:

повітря (КАБи, ракети, дрони середньої та дальньої дистанції);

великий, більший за наш, але все ж обмежений, людський ресурс (інакше б не задіювали африканців, азіатів, латиноамеринців тощо);

боєприпаси;

фортифікація.

Які найголовніші переваги має армія рф

«Якщо наша українська легітимна влада, наше військово-політичне керівництво, зможе за рахунок тотальної мобілізації всіх ресурсів Держави, технологічних новацій та допомоги союзників і партнерів досягнути паритету або переваги по цих напрямах, у нас і надалі залишиться шанс на Перемогу», додав Ярош

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