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Тег:
ВійнаРосія

Які найголовніші переваги має армія рф – Дмитро Ярош

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Журналіст
Які найголовніші переваги має армія рф Дмитро Ярош

Які найголовніші переваги має армія рф на війні в Україні, розповів екслідер «Правого сектора» та командувач  Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

Про це він написав у соціальній мережі «Фейсбук»,  передає сайт «новини України – НСН».

Дмитро Ярош вважає, що армія рф має чотири переваги:

  • повітря (КАБи, ракети, дрони середньої та дальньої дистанції);
  • великий, більший за наш, але все ж обмежений, людський ресурс (інакше б не задіювали африканців, азіатів, латиноамеринців тощо);
  • боєприпаси;
  • фортифікація.

Які найголовніші переваги має армія рф

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«Якщо наша українська легітимна влада, наше військово-політичне керівництво, зможе за рахунок тотальної мобілізації всіх ресурсів Держави, технологічних новацій та допомоги союзників і партнерів досягнути паритету або переваги по цих напрямах, у нас і надалі залишиться шанс на Перемогу», додав Ярош

Головне для України та українців – це єдність!

 

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