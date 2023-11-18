Українські громадські організації можуть отримати грант 40 000 доларів, повідомляє Мінреінтергації, передає НСН.

Оголошено грантовий конкурс для громадських організацій, які допомагають переселенцям.

Грантовий конкурс на реалізацію проєктів із надання гуманітарної допомоги анонсувала Данська рада у справах біженців (DRC). У ньому можуть взяти участь громадські організації, які допомагають ВПО та місцевому населенню, що постраждало від війни. Про це йдеться на сторінці організаторів.

Сума гранту – до 40 тисяч доларів США.

Громадські організації в шести областях можуть отримати грант

Вимоги до громадських організацій:

офіційно зареєстровані в Україні;

мають у своєму штаті щонайменше 5 співробітників;

відкритий банківський рахунок організації;

мають бухгалтерську систему для адміністрування фінансових операцій (бажано);

можуть надавати допомогу у важкодоступних районах і сільській місцевості.

Географія проєкту

Програма реалізується у:

Дніпропетровській,

Харківській,

Донецькій,

Чернігівській,

Сумській,

Миколаївській

Херсонській областях.

Як взяти участь у конкурсі?

Охочі взяти участь у конкурсі мають заповнити аплікаційні форми за посиланням та надіслати їх на електронну пошту: ukr-csogrants@drc.ngo. Дедлайн подання пропозицій: 26 листопада 2023 року.

Увага! Заявки на гранти приймаються англійською мовою.

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