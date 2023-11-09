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Cуспільство

Нацвідбір до «Євробачення-2024» – стало відомо, хто візьме участь

Журналіст
Нацвідбір до «Євробачення-2024» стало відомо, хто візьме участь
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Нацвідбір до «Євробачення-2024». 9 листопада організатори оприлюднили список з двадцяти артистів, серед яких ще мають обрати 10 фіналістів.

Про це повідомило «Суспільне», передає НСН.

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Всі учасники зі списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше як 20 листопада. За результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Серед учасників опинилися вже добре відомі українські виконавці. Зокрема, спробувати свої сили у Нацвідборі вирішили разом alyona alyona & Jerry Heil, які мають дуже гармонійний тандем та знані не лише в Україні, а й за її межами.

Нацвідбір до «Євробачення 2024» стало відомо, хто візьме участь

Вдруге представити Україну на конкурсі захотів співак MELOVIN. Артист у 2018 році виступав на «Євробаченні» з піснею Under The Ladder. Тоді він посів сімнадцяте місце.

Нацвідбір до «Євробачення 2024» стало відомо, хто візьме участь1

У списку є й оригінальна виконавиця STASYA, яка цьогоріч брала участь у “Голосі країни” в команді Івана Клименка.

Нацвідбір до «Євробачення 2024» стало відомо, хто візьме участь2

Сучасні хітмейкери також спробують свої сили. Зокрема PARFENIUK, відомий хітом “Провела екскурсію”. Артист створює хіт за хітом, які підривають мережу, та мріє про мир в Україні.

Нацвідбір до «Євробачення 2024» стало відомо, хто візьме участь4

Лонгліст виконавців:

  • alyona alyona & Jerry Heil;
  • ANKA;
  • Carpetman;
  • Drevo;
  • INGRET;
  • Julia Belei;
  • KARYOTYPE;
  • KRYLATA;
  • MÉLOVIN;
  • NAHABA;
  • NAZVA;
  • PARFENIUK;
  • SHÉPA;
  • SKYLERR;
  • STASYA;
  • SWOIIA;
  • TESLENKO;
  • YAGODY;
  • YAKTAK;
  • Ziferblat.

Коли фінал нацвідбору?

Він відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Про «Євробачення-2024»

68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

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