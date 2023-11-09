Нацвідбір до «Євробачення-2024» стало відомо, хто візьме участь

Нацвідбір до «Євробачення-2024». 9 листопада організатори оприлюднили список з двадцяти артистів, серед яких ще мають обрати 10 фіналістів.

Про це повідомило «Суспільне», передає НСН.

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Всі учасники зі списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше як 20 листопада. За результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Серед учасників опинилися вже добре відомі українські виконавці. Зокрема, спробувати свої сили у Нацвідборі вирішили разом alyona alyona & Jerry Heil, які мають дуже гармонійний тандем та знані не лише в Україні, а й за її межами.

Вдруге представити Україну на конкурсі захотів співак MELOVIN. Артист у 2018 році виступав на «Євробаченні» з піснею Under The Ladder. Тоді він посів сімнадцяте місце.

У списку є й оригінальна виконавиця STASYA, яка цьогоріч брала участь у “Голосі країни” в команді Івана Клименка.

Сучасні хітмейкери також спробують свої сили. Зокрема PARFENIUK, відомий хітом “Провела екскурсію”. Артист створює хіт за хітом, які підривають мережу, та мріє про мир в Україні.

Лонгліст виконавців:

alyona alyona & Jerry Heil;

ANKA;

Carpetman;

Drevo;

INGRET;

Julia Belei;

KARYOTYPE;

KRYLATA;

MÉLOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

PARFENIUK;

SHÉPA;

SKYLERR;

STASYA;

SWOIIA;

TESLENKO;

YAGODY;

YAKTAK;

Ziferblat.

Коли фінал нацвідбору?

Він відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Про «Євробачення-2024»

68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме «Євробачення» вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках, останнього року Україну представила Злата Огнєвіч з піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

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