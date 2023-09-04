Енергетик ДТЕК підкорив усіх своїм співом на «Голосі країни» (відео)

Енергетик ДТЕК підкорив усіх своїм співом на «Голосі країни». Про свого талановитого колегу розповіли у компанії і показали відео, передає НСН.
У вокальному шоу взяв участь Володимир Удовенко.
Який неймовірний склад має найпопулярніший український вокальний проєкт цього року! Серед учасників – захисник України, українці, які були вимушені покинути свої домівки через бойові дії, але знайшли в собі сили взяти участь у шоу. Всіх їх об’єднує неймовірний голос і бажання підняти бойовий дух українців в ці непрості часи. Пишаємось, що частина цієї компанії – наш Володимир Удовенко, енергетик ДТЕК. Вчора він вразив журі на «Голосі країни» своєю щирістю і показав, що в енергетичній галузі є свої таланти, – йдеться у повідомленні
Так тримати, Володю! Вболіваємо за тебе в наступних випусках, – кажуть колеги
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