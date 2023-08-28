В Генічеську окупанти провели «всеросійський кінофестифаль» з засекреченими учасниками. Про це, посилаючись на ворожі пабліки, пише херсонське видання МОСТ, передає НСН.

Фестиваль патріотичного аматорського кіно КИНОZАРЯ назвали всеросійським. В журі входили переважно колаборанти з Херсонської області.

Церемонія нагородження переможців відбулася в генічеському кінотеатрі «Русь». Повідомляється, що конкурсанти з Росії надіслали близько 60 робіт, які оцінювалися в кількох номінаціях.

У фестивалі нібито взяли участь люди з різних міст Росії, включаючи Санкт-Петербург, Москву, Мурманськ, Хабаровськ та інші населені пункти.

В Генічеську окупанти провели фестиваль з колаборантами в журі

Зазначається, що, маючи статус всеросійського, фестиваль дуже мало висвітлювався в місцевих медіа. А у повідомленні про підбиття підсумків не було згадано жодного фільму-переможця і призера, а також – жодного режисера або сценариста. Єдині ж фото з церемонії закриття фестивалю – це фото членів журі.

Роботи конкурсантів оцінювали такі особи:

Ігор Телегін – начальник «управління зовнішньої і внутрішньої політики» окупаційної адміністрації Херсонської області. Фігурант гучного скандалу стосовно його участі в афганській військовій компанії, яку СРСР вів у 1978-1988 роках. Телегін приписував собі неіснуючі бойові заслуги і сам себе нагороджував орденами. Під час окупації Херсона він пішов на співпрацю з ворогом. Зараз перебуває в Генічеську, де активно просуває російську пропаганду. Телегін колись пробував себе як режисер документального кіно, брав участь у фестивалях.

Руслан Вознесенський – колишній херсонський медійник, а зараз – оператор херсонського прокремлівського телеканалу «Таврія».

Євген Гамаюнов – колишній актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша, який під час окупації Херсона пішов на співпрацю з росіянами.

Ще один член журі – російський кінодіяч Андрій Іщенко.

Видання МОСТ нагадує, що окупанти намагаються створювати видимість бурхливого культурного життя на тимчасово підконтрольній росіянам частині Херсонщини. Навіть “створюють” там навчальні заклади, яких немає не тільки фактично, але й формально.

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