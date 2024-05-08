Гуманітарна допомога у Херсонській області для родин з дітьми надаватиметься від ГО “Херсонська ліга соціальних працівників”. Розповідаємо, як і хто може отримати допомогу.

Про благодійників

ГО “Херсонська ліга соціальних працівників” та Громада UA при підтримці Благодійного фонду VPLYV є учасником проєкту «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку».

Проєкт фінансується German Federal Foreign Office (GFFO) та реалізується за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), Child Fund Deutschland.

Гуманітарна допомога у Херсонській області для родин з дітьми: як і хто може отримати

Головний критерій надання допомоги – це має бути родина з дітьми до 18 років, що проживає у Херсоні чи Херсонській області і має можливість самостійно забрати пакунок з міста Херсон.

Реєстраційна анкета заповнюється тільки один раз від усієї родини. Якщо ваша родина вже отримувала допомогу від Благодійного Фонду ВПЛИВ (продукти або гігієну) ви не маєте можливості більше на її отримання (родина може отримати лише 1 раз або продукти або гігієну)

Під час подання запиту просять не реєструватися від імені бабусь. дітей, сусідів тощо.

Для надання допомоги буде відібрано найбільш вразливі домогосподарства. Інформація про соціальну вразливість заявника буде потребувати документального підтвердження (довідки про інвалідність\багатодітність\сирітство тощо).

Просимо вас уважно заповнити анкету та вносити тільки правдиву інформацію. Якщо під час реєстрації Ви внесете неправдиву інформацію стосовно соціального статусу (відсутність підтверджуючих документів) або кількості членів родини — ми змушені будемо вам відмовити у видачі допомоги, – попереджають благодійники

Вся інформація вноситься виключно українською мовою. Записи будь-якою іншою мовою будуть видалятись автоматично.

Списки отримувачів будуть розміщені на телеграм каналі ГО “Херсонська ліга соціальних працівників” — https://t.me/centr_dopomohy_admiral

Тому, просять слідкувати за оновленням інформації.

Запит на отримання продуктового набору впродовж певного часу можна надіслати за покликанням

Форма реєстрації закривається після отримання граничної кількості заявок!

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