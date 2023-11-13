5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Економіка

«Ощадбанк» розіграє 25000 гривень серед своїх клієнтів – хто може взяти участь

Адмін сайту
«Ощадбанк» розіграє 25000 гривень серед своїх клієнтів – хто може взяти участь
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

«Ощадбанк» розіграє 25000 гривень серед своїх клієнтів. На офіційному сайті фінансової установи розкрито умови акції, передає НСН.

Грошові заохочення серед військовослужбовців, які оформлять пенсійну картку у «Ощадбанку».

Як зазначається, серед претендентів розіграють десять грошових заохочень. Українські військові, які оформлять пенсійну картку, отримають шанс отримати одноразову виплату у сумі до 25 тис. гривень.

Що саме потрібно зробити, щоб отримати грошові подарунки:

  • громадяни мають оформити пенсійну картку Mastercard від Ощадбанку для зарахування військових пенсій;
  • дочекатися першого зарахування пенсії на банківську картку;
  • зробити щонайменше одну трансакцію карткою на щонайменше 100 грн.

«Ощадбанк» розіграє 25000 гривень серед своїх клієнтів – хто може взяти участь

Акція триватиме до 9 березня наступного року. Протягом цього періоду визначатимуть переможців, які отримають призи.

Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій, територіальних громад, які перебувають у тимчасовому оточенні, а також територій, де фактично ведуться бойові дії.

Представники “Ощадбанку” зауважили, що одноразова виплата дорівнює військовій пенсійній виплаті переможця, однак сума не може перевищувати 25 тис. гривень.

Раніше ми писали: Ощадбанк попередив клієнтів про важливі зміни в роботі – деталі

Ще новини України: Все, що потрібно знати про вихід на пенсію в Україні – хто і в якому віці отримує виплати

 

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×