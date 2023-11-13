«Ощадбанк» розіграє 25000 гривень серед своїх клієнтів – хто може взяти участь

«Ощадбанк» розіграє 25000 гривень серед своїх клієнтів. На офіційному сайті фінансової установи розкрито умови акції, передає НСН.

Грошові заохочення серед військовослужбовців, які оформлять пенсійну картку у «Ощадбанку».

Як зазначається, серед претендентів розіграють десять грошових заохочень. Українські військові, які оформлять пенсійну картку, отримають шанс отримати одноразову виплату у сумі до 25 тис. гривень.

Що саме потрібно зробити, щоб отримати грошові подарунки:

громадяни мають оформити пенсійну картку Mastercard від Ощадбанку для зарахування військових пенсій;

дочекатися першого зарахування пенсії на банківську картку;

зробити щонайменше одну трансакцію карткою на щонайменше 100 грн.

Акція триватиме до 9 березня наступного року. Протягом цього періоду визначатимуть переможців, які отримають призи.

Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій, територіальних громад, які перебувають у тимчасовому оточенні, а також територій, де фактично ведуться бойові дії.

Представники “Ощадбанку” зауважили, що одноразова виплата дорівнює військовій пенсійній виплаті переможця, однак сума не може перевищувати 25 тис. гривень.

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