Голубці з картоплею і «шитий» рушник стали нематеріальною спадщиною України

Голубці з картоплею і «шитий» рушник внесли до елементів нематеріальної спадщини України. Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, передає НСН.

Традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення Обухівського «шитого» рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України, – йдеться у повідомленні

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України два нових елементи:

традиція і технологія виготовлення Обухівського «шитого» рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області);

традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).

Наказ про це підписав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв 12 грудня 2023 року.

Своєю чергою громади мають до 20 грудня 2023 року подати Міністерству культури та інформаційної політики України План охорони елементів на 5 років. Його повинні розробити за участі громади.

Традиція приготування голубців з картоплею – що про неї відомо

В селі Сонячне Волноваського району у 1951 році знайшли притулок українці, які стали жертвами четвертої широкомасштабної акції переселення (примусове виселення українців Західної Бойківщини та Лемківщини з територій, які відходили до Польщі,). Це село стало одним із багатьох куточків, де лемки-переселенці знайшли свою домівку, свою другу малу батьківщину. У 1951 році до тодішньої Красновки (нині Сонячне) було переселено 528 осіб з 115 родин.

Традиційна страва «Лемківські голубці з картоплею» готуються за двома рецептами: це пісні (скоромні) голубці до Святої вечері та звичайні (або святкові):

Для обох рецептів потрібна білокачанна капуста, листя якої потрібно відварити у підсоленій воді. Для начинки – терта на дрібній тертці та товчена картопля в рівних пропорціях, сіль перець, часник. В начинку до пісних голубців добавляють смажену цибулю на олії та гриби. Пісні голубці тушкують на томатній підливі.

А в будні та свята в начинку для голубців добавляють будь-який м’ясний фарш.

На кожний різдвяний вечір пісні голубці є невід’ємною його частиною, а вже безпосередньо на Різдво подають картопляні голубці з додаванням м’ясної начинки та зі сметаною.

Процес приготування голубців з картоплею місцеві мешканки Прунчак Стефанія Миколаївна, її сестра Новицька Ганна Миколаївна та їх родини, односельці передали своїм дітям та онукам, які теж продовжили життєдайність кулінарної страви лемків на Донеччині, впроваджували його у сучасне життя.

Сьогодні село Сонячне окуповане росією. І про долю Стефанії Миколаївни та її родини і інформації у нас немає.

Виготовлення Обухівського «шитого» рушника

Обухівський рушник відрізняється від інших своїм орнаментом. Швами – ні, такими шили по всій Україні, а саме орнамент впізнаваний. В обухівського рушника він великий, лапатий, округлий. У нього дуже великі шви і немає гострих кутів.

Тканину для виробу обирають натуральну, колір ниток – червоний.

Ще новини України: Новий календар церковних свят на грудень 2023 – дати зсунулися на 13 днів