Фортифікаційні споруди в Україні перевірять: Рада проголосувала за створення комісії

Фортифікаційні споруди в Україні перевірять. Верховна Рада сьогодні, 22 травня, проголосувала за створення спеціальної комісії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передають Новини України – НСН.

Верховна рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, а також виготовлення та закупівлю безпілотників.

Рішення підтримали 277 нардепів.

ТСК очолив народний депутат від «Слуги народу» Микола Задорожний. До складу комісії увійшли ще 13 нардепів. ТСК працюватиме рік, а не пізніше ніж через півроку має бути звіт перед парламентом.

Фортифікаційні споруди в Україні перевірять: що саме вивчатиме комісія

ТСК має вивчити обставини та підготовку питань щодо:

потреб сектора безпеки та оборони у безпілотниках та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю БПЛА;

аналіз практики розподілу, передачі, постачання та постановки на баланс безпілотників військовим частинам та підрозділам ЗСУ;

влаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та використання коштів, виділених на їх облаштування.

Зазначимо, що від початку поточного року уряд направив близько 38 млрд гривень на зміцнення оборонних рубежів.

Нагадаємо, після наступу росіян на Харківщині у багатьох виникли питання щодо фортифікаційних споруд, які мали б зупинити окупантів. У Центрі протидії дезінформації заявили, що фортифікації справді збудовані, але не в тій близькості до кордону, де наступає ворог.

Відомо, що фортифікаційні споруди будують на Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі – там, де теоретично може наступати армія РФ.

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