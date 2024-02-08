На Дніпропетровщині після бунту розформували полк поліції – всіх перевели в штурмовики

На Дніпропетровщині після бунту розформували полк поліції особливого призначення. Про це повідомив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич, який зараз відряджений і також є заступником командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» з питань застосування поліції, передає НСН.

Від почату повномасштабного вторгнення поліцейські різних служб, в тому числі і підрозділів особливого призначення всіх областей України встали до оборони і захисту держави. Тому, реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, – сказав Фацевич

За його словами, всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції «Лють» в порядку ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію України».

Фацевич нагадав, що у 2023 році були прийняті зміни до Закону України «Про Національну поліцію України» (п. 4 ст. 24), у зв’язку з чим українські поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

І хоча з початку повномасштабного вторгнення всі поліцейські отримали низку додаткових функцій, з першого дня у посиленому варіанті несення служби працюють у складі Сил безпеки і оборони України, евакуюють людей, розбирають завали, розслідують воєнні злочини, захищають безпеку громадян та правопорядок всередині країни, але саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом, – сказав заступник Голови Нацполіції Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади «Лють», а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними Присязі на вірність українському народу, – запевнив він

Розформували полк поліції після бунту

Таке рішення було прийнято після бунту поліцейських, відео якого з’явилося нещодавно у мережі.

На відео – суперечка поліцейських із керівництвом у Дніпропетровській області. Поліцейські нібито відмовляються переводитися до штурмової бригади «Лють» й кажуть, що «окопи — це не блокпости». На відео заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс спілкується з поліцейськими поліції особливого призначення.

«Ви входите до Сил оборони? Поліцейський що, приймає рішення – тут хочу, тут не хочу? Тут буду захищати, тут не буду захищати?» – говорить він, а у відповідь поліцейські на підвищених тонах заявляють, що переведення у штурмову бригаду порушує їхні конституційні права. «Одна справа блокпост, а інша – окопи. Це велика різниця», – заявив один із них і додав, що вони готові воювати винятково у складі свого підрозділу

У лютому 2023 року Міністерство внутрішніх справ України створило Гвардію наступу, у яку увійшло вісім штурмових бригад: «Лють», «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», «Сталевий кордон». У квітні в МВС повідомили, що девʼятою у «Гвардії наступу» стане бригада «Хартія». 2 лютого 2023 року створили ще одну, 10-ту штурмову бригаду Гвардії наступу — «Помста».

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