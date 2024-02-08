У Нікополі розстріляли заступника міського голови (фото)

У Нікополі розстріляли заступника мера, повідомляє НСН з посиланням на прокуратуру і поліцію.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

На місці вбивства заступника міського голови Нікополя працюють всі служби поліції

У поліції уточнили, що 8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури.

Поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Дніпропетровської області.

У Нікополі розстріляли заступника мера 8 лютого: фото

Відео з місця події оприлюднив Дніпро Оперативний.

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