Росіяни поранили у Нікополі двох молодих хлопців 29 січня. Фото наслідків обстрілу показала прокуратура. Також коментар надали у поліції, передає НСН.



За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 січня 2024 року військові рф здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь.

Травмовано двох мирних мешканців 19 та 21 років.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, газогін, лінії електропередач.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

У поліції розповіли подробиці про обстріл Нікополя 29 січня, У поліції інформують, що правоохоронці евакуювали тяжкопораненого та передали медикам.

Ворожий снаряд влучив в ділянку де працювали люди.

21-річному хлопцю осколок потрапив в грудну клітину та голову, на крики прибіг поліцейський та викликав швидку. Після чого разом з ще одним чоловіком посадив пораненого до особистого авто та передав лікарям, які їхали на швидкій назустріч правоохоронцю.

Життю 19-річного юнака, на щастя, нічого не загрожує.

Фото наслідків обстрілу Нікополя

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