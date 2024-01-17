Окупанти вдарили дроном по Нікопольщині: важко поранена 13-річна дитина, повідомляє ДніпроОВА, передає НСН. Атаку прокоментували також у прокуратурі.

Ворог атакував Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди. Постраждали двоє хлопців.

13-річна дитина – «важка». Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

росіяни продовжують воювати з мирними. Негідники. Вони поплатяться за все, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

У прокуратурі вже прокоментували обстріл. Тут повідомляють, що розпочали розслідування.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 січня 2024 року військові рф завдали удару безпілотним літальним апаратом по території Марганецької громади Нікопольського району.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано 19-річного місцевого мешканця та 13-річного хлопчика, які у той момент перебували в автомобілі.

Пошкоджень зазнав транспортний засіб.

Зараз проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Окупанти вдарили дроном по Нікопольщині: фото

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