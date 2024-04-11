В Україні стрімко дешевшають 5 базових овочів, але їх не хочуть купувати – названо причини

В Україні стрімко дешевшають 5 базових овочів, так званого «борщового набору», але попит на деякі з них досить низький. Розповідаємо, які ціни і чому не хочуть купувати.

Свіжі дані моніторингу ринку овочів в Україні надали аналітики проєкту EastFruit, передає НСН.

В Україні стрімко дешевшають 5 овочів «борщового набору»

Картопля

В Україні дешевшає картопля. Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня

Українські виробники картоплі змушені знижувати ціни через досить стриманий попит у даному сегменті. Зазначається, що пропозиція картоплі поточного тижня залишалася доволі об’ємною, тоді як попит на продукцію продовжував знижуватися.

Яка причина зниженого попиту?

Аналітики кажуть, що багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції й часто відмовлялися від закупівель.

При цьому, з огляду на досить великі обсяги цієї продукції на ринку, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в цьому сегменті, – підкреслюють аналітики

Втім, якщо порівнювати вартість картоплі з цим же періодом минулого року, то вона сьогодні коштує в середньому у 3 рази дорожче, ніж у першій половині квітня 2023 року.

Буряк

Цього тижня в Україні відпускні ціни на столові буряки почали знижуватись, оскільки попит на них також досить впав.

На сьогодні буряк в українських господарствах торгуються за 8-14 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Капуста

У перші дні квітня в Україні на ринку білокачанної капусти спостерігається тенденція зниження попиту і, відповідно, цін. Головною причиною небажання купувати овоч і в цьому випадку є низька якість капусти внаслідок тривалого зберігання.

Морква

Ціни на моркву в Україні теж знижуються. Причина: фермери активно розпродають запаси даної продукції зі сховищ. Відвантаження цієї продукції сьогодні ведуться вже по 7-10 грн/кг.

Цибуля

Вперше з початку 2024 року в Україні почали знижуватися ціни на цибулю. Її продають від 8 до 14 грн за кілограм.

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