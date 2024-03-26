Дамбу ДніпроГЕС перевірили після атаки росіян, здійсненої 22 березня. Надважливе питання: чи втримає вона води Дніпра.

В “Укргідроенерго” на сьогодні не бачать загроз, хоча регуляція ускладнена, передає НСН.

Про це сказав директор відомства Ігор Сирота.

Дамба ДніпроГЕС не ушкоджена після масованого і цілеспрямованого російського удару по енерго- і гідрокомплексу. Лише пошкоджено підкранові балки, розташовані на дамбі, а також мостовий перехід.

Сама гребля на сьогоднішній день, слава Богу, не порушена, тільки порушені підкранові балки які знаходяться на греблі, і мостовий перехід, тобто консольна частина. Ми зараз будемо намагатися якнайшвидше все відновити, – повідомив очільник “Укргідроенерго

Також Ігор Сирота розповів про те, скільки часу необхідно на відновлення станції.

Ми не можемо детально розказати і зрозуміти, що і скільки часу потрібно. Але ми вже розуміємо, що станцію відтворити до ракетного удару – це потрібні роки. Це не дні і не місяці. Тому що більше шести ракет прилетіло саме в ДніпроГЕС-2 – зазначив він

Найбільшої шкоди удар по ДніпроГЕСу завдав енергетичній системі України. Робота ГЕС у Запоріжжі давала резервні регулюючі потужності у обсязі 1,5 МВт. Тепер таких потужностей немає.

Водночас передчасно говорити про втрату ДніпроГЕС – потрібно провести відповідний аналіз наслідків ракетного удару, який Росія завдала напередодні. Є суттєві пошкодження верхньої частини будівлі. Однак загалом станція має 35 метрів глибини вниз і не один поверх.

Детальніше – у відео нижче.

Дамбу ДніпроГЕС перевірили: чи втримає вона води Дніпра (відео)

Як виглядає дамба ДніпроГЕС після удару, показало Суспільне Запоріжжя

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