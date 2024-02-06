Чому окупанти припинили атаки «шахедами» – пояснили в ОК «Південь»

Декілька ночей поспіль в Україні відносно тихо. Немає масованих ударів з повітря. Чому окупанти припинили атаки «шахедами» останнім часом, пояснили в ОК «Південь», передає НСН.

Коментар надала в ефірі телемарафону начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона звернула увагу на те, що, починаючи з вихідних, «друга армія світу» не використовувала для обстрілів нашої країни безпілотники «Шахед».

Речниця ОК «Південь» повідомила, що Україна продовжує фіксувати активність вантажних бортів у напрямку Тегеран – Москва. Виходячи з цього, пауза в атаках дронами-камікадзе на нашу країну, ймовірно, пов’язана не з дефіцитом боєприпасів, а з пошуками «визволителями» нових майданчиків для запуску ударних безпілотників.

За словами Гуменюк, загарбникам відомо, що ЗСУ знають їхні місця запусків БПЛА. Тому після удару по аеродрому «Бельбек» у Севастополі та інших подібних атак росіяни дістають уроки та шукають, як убезпечити себе та техніку від обстрілів.

Також Гуменюк каже, що ворог може проводити злагодження дронових підрозділів, оскільки для здійснення масованих обстрілів потрібно навчити операторів БПЛА та провести спільну координацію дій.

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