Чому ворог вперше за довгий час не атакував Україну «шахедами»

У ніч проти 9 січня ворог вперше за довгий час не атакував Україну «шахедами». Причину назвали в ОК «Південь».

Як передає НСН, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що росіяни не застосовували ударні безпілотники цієї ночі через погіршення погодних умов.

«Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки», розповіла Гуменюк.

За її словами, у регіоні обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Проте, Гуменюк зазначала, що «пріоритет ворога й надалі – це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об’єктах соціальної інфраструктури».

«Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом. Водночас окупанти зменшили активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони», каже вона.

Крім того, Гуменюк наголосила, що в операційній зоні ОК «Південь», «попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації».

«Днями ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією», розповіла речниця.

Водночас вона додала, що «за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій».

«Хоч противник майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити два ворожі танки та дві бойові машини десанту», підсумувала Гуменюк.

Зазначимо, що російські військові вже протягом тривалого часу щоночі атакують Україну ударними дронами-камікадзе.

Раніше, в ніч проти 8 січня, російські війська випустили про Україні 8 безпілотників, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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