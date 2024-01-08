На лівобережжі Херсонщини окупанти намагаються вибити ЗСУ – активізувалась ворожа авіація

Російським загарбникам не дає спокою присутність Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Намагаючись їх вибити звідти, окупанти зазнають суттєвих втрат.

Отримавши суттєві втрати у бронетехніці, російські війська активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонської області. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.

Як передає НСН, про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону 8 січня.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

За словами Гуменюк, коли російські війська вивчали ймовірність повторних застосувань тактичної авіації на цьому напрямку, поки вивчали нові рубежі пусків, то активізували штурмові дії суходолом. Там ворог застосовував і невеличкі піші групи, і діяв за підтримки бронетехніки.

“Зараз, отримавши знову суттєві втрати у бронетехніці, – за минулу добу ми можемо сказати, що знищили 16 одиниць автобронетехніки ворога, яку вони намагалися застосовувати у штурмових діях, – тоді ми бачимо знову активізацію ворожої авіації”, розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що 7 січня окупанти застосовували у напрямку лівого берега Херсонської області і некеровані авіаційні ракети, і керовані авіабомби. Однак ця ворожа авіаційна активність у рази менше ніж та, якої зазнавала Херсонщина до відчуття росіянами загрози для літаків.

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